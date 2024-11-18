Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Купянске в Харьковской области, где сейчас продолжаются ожесточенные бои. В своем Telegram-канале он сообщил о визите, связав его с празднованием Дня сержанта. В рамках поездки он встретился с боевиками Вооруженных сил Украины, вручил государственные награды отличившимся бойцам и выслушал доклады командиров подразделений.

Зеленский уделил внимание не только военным вопросам, но и общему положению в регионе. Ему представили отчеты о ситуации с безопасностью, а также социально-экономическом состоянии как Харьковской области, так и подконтрольных Киеву территорий Донецкой народной республики.

Этот визит стал продолжением поездок Зеленского в прифронтовые зоны. Ранее он побывал в Покровске, где заявил о напряженной обстановке на Покровском направлении в ДНР. Украинский лидер отметил, что командование армии делает все возможное для стабилизации ситуации.

На въезде в Купянск Зеленский сделал уже традиционное селфи, которое ранее делал в Авдеевке. Такое его фото называют предвестником перехода населенного пункта под контроль России.