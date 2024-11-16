Украина готова рассмотреть возможность переговоров с Россией, но при выполнении ряда условий, связанных с поддержкой со стороны других государств. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о вероятности мирных обсуждений с Москвой.

Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдет на диалог в одиночку, без поддержки партнеров.

“Мы готовы говорить только в том случае, если Украина будет сильна и получит необходимую помощь. Если в текущих условиях, без усиления ключевыми элементами, садиться за стол переговоров, это будет заведомо проигрышной позицией”, — отметил президент в эфире “Украинского радио”.

Со стороны Москвы неоднократно звучали заявления о готовности к диалогу. 15 ноября в Кремле напомнили, что Владимир Путин ранее выдвигал предложения по урегулированию конфликта. В частности, в июне президент России озвучил мирные инициативы на встрече в Министерстве иностранных дел РФ. Однако в Москве считают, что режим Зеленского юридически нелегитимен, и предупреждают западных союзников Украины о рисках поддержки ультимативных требований Киева.

Таким образом, перспективы переговоров остаются туманными, поскольку каждая из сторон ставит свои условия, которые пока не находят отклика у оппонентов.