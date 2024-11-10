Доходы риелторов в Тюмени снизились примерно на треть после отмены льготных условий по ипотеке. Как сообщила агентству РБК Тюмень специалист по недвижимости и партнер агентства «Этажи» Елена Ситникова, объем выручки и чистой прибыли за осень 2023 года снизился на 600 тысяч рублей. Если раньше ее чистый заработок составлял около миллиона рублей, то теперь, как и у большинства коллег, она фиксирует значительное падение. Основная причина — уменьшение числа обращений.

По словам Ситниковой, снижение активности на рынке недвижимости заметно во всех сегментах. Поток потенциальных клиентов снизился настолько, что риелторам приходится обзванивать людей самостоятельно. Анализ трафика на популярных площадках, таких как «Авито», показывает, что просмотры объектов упали на 80%. В сегменте загородной недвижимости продажи практически остановились, а покупатели «вторички» требуют серьезных скидок. При этом спрос на коммерческую недвижимость сохраняется, что помогает специалистам, работающим в нескольких направлениях, держаться на плаву.

Руководитель агентства доходной недвижимости Анна Писанкова отметила, что риелторам приходится осваивать новые подходы к работе, чтобы привлечь клиентов. Она пояснила, что в условиях кризиса популярны сложные сделки, такие как обмены, сделки с материнским капиталом, наследственные случаи и цепочки сделок. На первый план выходят профессиональные качества агентов. Важными инструментами стали личный бренд и активное присутствие в соцсетях, которые помогают привлекать новых клиентов.

Кроме того, риелторы в Тюмени используют различные маркетинговые ходы, в том числе предложения от застройщиков, чтобы заинтересовать покупателей. Например, они предлагают рассрочку для клиентов с семейной ипотекой, варианты без первоначального взноса и субсидированные ставки. На рынке вторичной недвижимости агенты активно взаимодействуют с собственниками, помогая им адаптировать цену к текущим рыночным условиям.

Статистика также отражает последствия отмены льготной ипотеки: количество выданных кредитов на новостройки в Тюменской области в июле сократилось в пять раз по сравнению с июнем.