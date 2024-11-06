Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов предостерег о росте новых кибермошеннических угроз, ожидаемых в 2025 году. Выступая на форуме по кибербезопасности SOC Forum 2024, он заявил, что одним из главных трендов станет активное использование мошенниками технологий дипфейков — фальшивых изображений и голоса, которые могут быть применены через различные каналы для обмана людей.

«Вероятно, 2025 год ознаменуется тремя ключевыми трендами в киберпреступности. Прежде всего, это расширение использования дипфейков преступниками, что позволит им действовать более изощренно, вызывая у жертв доверие к ложной информации. Ожидаем также, что кибератаки будут наносить масштабный ущерб целым отраслям и организациям. И третий тренд, на мой взгляд, — это прямой удар по человеку, направленный на завоевание доверия и последующее мошенничество», — объяснил Кузнецов.

Он также подчеркнул, что повышение кибербезопасности должно стать «человекоцентричным», направленным на защиту граждан. Особенно важно просвещать население в вопросах киберграмотности, уделяя особое внимание работе с молодежью.

Кузнецов отметил, что без совместных усилий бороться с этими угрозами будет непросто, так как ситуация с киберпреступностью продолжает ухудшаться. Ранее он привел данные, по которым потери россиян от мошеннических действий в этом году могут достичь 250 миллиардов рублей.