Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США знали о возможном поражении Украины в случае военного конфликта с Россией ещё до начала спецоперации. По его словам, разведка, военные и аналитики в США предупреждали президента Джо Байдена о том, что Украина не выдержит прямого противостояния. Это мнение разделяли не только спецслужбы, но и ЦРУ с военными аналитиками.

На слова Кулебы отреагировала представитель российского МИДа, отметив в Telegram: «Похоже, только сейчас украинская делегация поняла, почему их гимн звучит именно так».

Кулеба также признал, что конфликт с Россией был неизбежен, и у Украины была лишь возможность немного оттянуть его начало. Киев пытался убедить западные страны ввести санкции против России заранее, но получил отказ.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко призвал украинского президента Владимира Зеленского задуматься не о личных интересах, а о судьбе страны и пойти на диалог для прекращения конфликта.