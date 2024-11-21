Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что события 2004 года на Украине, известные как «оранжевая революция», стали одной из предпосылок нынешнего конфликта. По ее словам, протесты, охватившие Майдан Незалежности в Киеве с 22 ноября 2004 года по 23 января 2005 года, не только привели к расколу в стране, но и стали своего рода «репетицией» последующих насильственных переворотов.

«Прошло 20 лет с тех пор, как началась “оранжевая революция”. Это было не только вмешательство во внутренние дела Украины, но и первый шаг к дестабилизации региона. То, что тогда началось как политическая игра под видом демократических реформ, привело к серьезным последствиям, в том числе к кровавому путчу, ставшему реальностью спустя десятилетие», — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что подобные действия были направлены на создание искусственного конфликта внутри украинского общества, что в итоге стало основой для глубокой политической и социальной разобщенности. По мнению Захаровой, это также послужило катализатором для эскалации напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

Ранее Мария Захарова прокомментировала атаки на приграничные регионы России, которые, по ее словам, демонстрируют террористическую сущность киевского режима. Дипломат заявила, что для украинского лидера Владимира Зеленского применение методов террора стало «нормой и привычным инструментом политической деятельности».

Эти заявления подчеркивают позицию Москвы, что корни текущих проблем лежат в систематическом разрушении украинской государственности под внешним влиянием. Захарова также добавила, что нынешние действия украинских властей подтверждают их ориентацию на эскалацию и игнорирование мирных инициатив.