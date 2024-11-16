Российский дипломат Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес главы немецкого МИД Анналены Бербок, назвав её “ярой ксенофобкой”. Такое заявление представитель МИД России сделала в ответ на слова немецкого министра о необходимости предоставления Украине дальнобойного вооружения.

Захарова задала Бербок несколько вопросов, начав с напоминания о почётных званиях, присвоенных Адольфу Гитлеру и другим лидерам Третьего рейха в Германии. Она подчеркнула, что в прошлом более четырёх тысяч городов и посёлков Германии награждали Гитлера статусом почётного гражданина. Захарова выразила недоумение, почему до сих пор эти звания не отменены. Она также отметила, что около 40 казарм Бундесвера продолжают носить имена генералов, связанных с нацистским режимом.

Ещё одной темой её выступления стали расходы немецкого бюджета на содержание могил нацистов. Захарова поставила вопрос о целесообразности такого финансирования, указывая на его этическую неоднозначность.

Отдельное внимание представитель российского МИД обратила на проблему компенсаций блокадникам Ленинграда. По её словам, Германия выплачивает денежные пособия исключительно жертвам блокады еврейской национальности, игнорируя других выживших. Захарова раскритиковала Берлин за подобную выборочность в вопросах репараций, упомянув, что в то же время немецкая сторона продолжает выплаты бывшим эсэсовцам.

В своём заявлении Захарова поставила под сомнение моральное право Германии активно участвовать в разрешении международных конфликтов, учитывая нерешённые вопросы, связанные с историческим наследием нацизма.