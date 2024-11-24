Японские ученые из Университета Мейдзё установили, что цианобактерии Aphanothece sacrum, представляющие собой сине-зеленые водоросли, обладают уникальными свойствами, способными замедлять процессы старения кожи. Исследование, опубликованное в журнале ACS Agricultural Science & Technology, показало, что эти микроорганизмы вырабатывают вещества, которые могут стать основой для создания новых антивозрастных косметических средств.

Цианобактерии, традиционно используемые в пищу, при воздействии засухи синтезируют соединения, названные саклипинами A и B. Эти вещества не только поглощают ультрафиолетовые лучи, но и активируют важные биохимические процессы в клетках кожи человека. Ученые выявили, что саклипины стимулируют синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, отвечающих за упругость и увлажнение кожи. Кроме того, они снижают активность тирозиназы — фермента, который участвует в выработке меланина. Это открытие делает цианобактерии перспективными для использования в косметике, направленной на борьбу с пигментацией.

В ходе экспериментов ученые высушили и измельчили образцы водорослей, а затем провели испытания на клетках кожи человека и мышей. Результаты показали, что саклипины подавляют выработку меланина в клетках меланомы B16 у мышей, подтверждая их эффективность.

Специалисты считают, что промышленное выращивание Aphanothece sacrum может стать дешевым и экологически чистым способом получения сырья для косметики. Благодаря своей высокой адаптивности к условиям выращивания эти водоросли могут быть использованы для массового производства.

Ученые подчеркивают, что использование природных компонентов в косметической индустрии открывает новые перспективы. Дальнейшие исследования помогут расширить возможности применения цианобактерий, чтобы создать доступные и эффективные продукты для ухода за кожей.