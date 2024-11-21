Японские ученые разработали простой и эффективный способ ранней диагностики болезни Альцгеймера, который основан на ответах на три вопроса. Эта методика может стать полезным инструментом для выявления когнитивных нарушений на ранних стадиях, что, по мнению исследователей, значительно увеличивает шансы на успешное лечение.

Метод включает три ключевых вопроса: «Беспокоит ли вас что-либо сейчас?», «Что приносит вам радость?» и «Какие новости за последние три месяца вас заинтересовали?». Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s Research & Therapy, показало, что определенные типы ответов могут свидетельствовать о риске развития когнитивных нарушений. Например, отрицательный ответ на первый вопрос, подробное описание источников радости во втором и затруднения с воспоминанием недавних событий или упоминание устаревших новостей при ответе на третий могут указывать на потенциальные проблемы.

В исследовании участвовали 155 человек, из которых 108 уже имели когнитивные нарушения, а 47 были здоровыми. Результаты анализа мозга этих людей выявили, что у тех, кто демонстрировал определенные ответы на вопросы, уровень амилоидных белков, связанных с болезнью Альцгеймера, был втрое выше среднего. Эти белки считаются одним из ключевых индикаторов заболевания.

Кроме того, исследователи отметили, что обращение участников за помощью к сопровождающим лицам при прохождении теста также может быть сигналом высокого риска когнитивных нарушений.

Разработанный метод диагностики особенно полезен для применения в медицинских учреждениях и домах престарелых. Ученые уверены, что использование этих вопросов в регулярной практике позволит врачам и родственникам пациентов выявлять болезнь Альцгеймера на более ранних этапах и своевременно начинать лечение, что существенно улучшит прогноз.