Любители сладкого, путешествующие по России, могут найти настоящие гастрономические жемчужины в разных уголках страны. Эксперты сервиса «Яндекс Путешествия» составили список из пяти регионов, где можно попробовать уникальные десерты, которые удивят даже самых искушенных гурманов.

Первое место в рейтинге занимает Смоленск, а точнее — поселок Пржевальское, где производят легендарный торт «Сапшо». Рецепт этого лакомства был создан еще в 1975 году, и с тех пор его выпускают ограниченными партиями. Туристы готовы стоять в очередях, чтобы купить десерт, который можно найти в столовой и кафе поселка. Этот торт стал настоящей визитной карточкой региона.

В Казани рекомендуют попробовать талкыш калеве — традиционную татарскую сладость. Медовые пирамидки из муки и сливочного масла внешне напоминают волокнистую сахарную вату и обладают насыщенным ароматом. Одно из лучших мест, где можно насладиться этим десертом, — ресторанный комплекс «Туган Авылым», стилизованный под татарскую деревню.

Рязань вошла в список благодаря калиннику — необычному пирогу из смеси ржаной, пшеничной и черемуховой муки с джемом из калины. Глазурь из белого или темного шоколада делает его еще более изысканным. Посетив музеи «Пахнет хлебом» и «Галерея пряников», можно не только продегустировать это блюдо, но и узнать историю местной выпечки, которая славилась по всей стране.

Улан-Удэ предложит туристам урмэ — десерт, приготовленный из молочной пенки. Это лакомство, популярное в Бурятии, имеет нежный вкус и легкую текстуру, что делает его отличным завершением трапезы.

Завершает рейтинг Алтай с десертом ток-чок. Эти небольшие шарики из муки грубого помола с медовой начинкой, сметаной, орехами и ягодами напоминают конфеты и являются символом местной кухни.

Кроме того, для любителей холодных десертов ранее был представлен рейтинг необычных видов мороженого, в который вошли кедровый пломбир из Новосибирской области, взбитое мороженое из Пятигорска и мороженое с икрой ряпушки из Карелии. Каждый регион готов удивить туристов своими уникальными рецептами, которые отражают традиции и культуру местного населения.