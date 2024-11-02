Россиянке, потратившей в состоянии лунатизма 180 тысяч рублей на онлайн-покупки, вернули деньги. История жительницы Ярославля Надежды, страдающей лунатизмом и совершающей бессознательные покупки во сне, привлекла внимание журналистов канала «360».

Женщина рассказала, что из-за своего состояния часто делает заказы по ночам, но утром ничего об этом не помнит. Обычно такие спонтанные покупки не выходят за рамки её бюджета, но в последние полтора месяца она потратила рекордную для себя сумму. Заказав товары на Wildberries на 180 тысяч рублей, она решила попытаться вернуть потраченные средства.

По словам Надежды, за это время она сделала 40 покупок, среди которых были десятки ковров и таблетки для посудомойки. Однако возврат товаров оказался платным, и женщина решила напрямую обратиться к продавцам, объяснив, что её заказы результат медицинского состояния.

Предприниматель, поняв ситуацию, пошел навстречу и вернул деньги. Более того, он сделал Надежду амбассадором бренда, и теперь её фото и слоганы «Не проспите скидку» и «Цены как во сне» появились на странице магазина в Wildberries.