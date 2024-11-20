Россельхознадзор выявил серьёзные нарушения в составе ряда продуктов отечественного производства, включая сосиски, творог и молочные изделия. Специалисты обнаружили запрещённый фермент — микробную трансглютаминазу, известную также как «мясной клей». Это вещество способно ослаблять иммунитет, нарушать работу кишечника и увеличивать риск онкологических заболеваний, сообщает Mash.

В ходе проверки, проведённой в магазинах Мордовии, были отобраны образцы продукции ряда российских производителей. В числе выявленных нарушителей значатся Владимирское ЗАО «Стародворские колбасы», Пензенское ООО «Крестьянское хозяйство Макарова И. М.» и Псковское ОАО «Великолукский мясокомбинат». Сосиски, выпущенные под брендами «Стародворье», «Вязанка», «Баварушка», «Ядрёна копоть», «Знать», «Колбасы от Макарова» и «Мясная коллекция МК», содержали опасный фермент.

Кроме того, микробную трансглютаминазу обнаружили в твороге «Алтайская бурёнка», который используется в некоторых образовательных учреждениях и кафе. Вредные жиры были найдены в сырках «7 утра» и молоке, произведённом Саратовским молочным комбинатом.

Фермент трансглютаминаза применяется как катализатор для улучшения текстуры и связки белков, что позволяет создавать продукт с однородной структурой. Однако его использование в пищевой промышленности в России запрещено, так как он может представлять угрозу для здоровья потребителей.

Россельхознадзор объявил о введении усиленного лабораторного контроля за продукцией предприятий, нарушивших нормы безопасности. Вся информация о выявленных нарушениях была направлена в Роспотребнадзор для принятия дальнейших мер. Специалисты предупреждают потребителей о необходимости быть внимательными к составу продуктов и выбирать только проверенных производителей.