Выдающийся уральский бизнесмен — о реализации «карьеры мечты», построении сети премиальных магазинов с нуля, инновациях и секрете успеха.

Количество покупок электроники и бытовой техники в России в первом квартале 2024 года выросло на 28% по сравнению с этим же периодом 2023 года, выяснили аналитики эквайринговой сети банка «Русский стандарт». Объем рынка растет, состав его участников меняется, а это значит, что уже в ближайшее время могут появиться новые крупные игроки. Чтобы преуспеть в таких высококонкурентных условиях, нужно понимать рынок, а еще – найти и грамотно использовать свои преимущества, создать что-то исключительное, выгодно отличающее компанию от других. Этим правилом руководствуется владелец быстро растущей торговой сети «Белая Техника» Вячеслав Никитенко. Сегодня он развивает под своим брендом сеть магазинов и сервисных центров на юге Урала, а также онлайн-площадку, и уже строит планы экспансии других территорий страны. Отличие его бизнеса в том, что он целиком построен на удаленном управлении, IT-решения для которого Вячеслав Никитенко разработал сам. Правда, до того, как открыть свое дело и добиться успеха, он перебрал несколько профессий и даже сделал невероятную карьеру, которая могла бы лечь в основу киносценария.

Упорство и вера в себя

Работать он начал еще во время учебы в Челябинском государственном университете, где получил образование учителя информатики и английского языка. За несколько лет успел побывать барменом, риелтором загородной и коммерческой недвижимости, а затем устроился курьером в федеральный премиальный монобрендовый онлайн-магазин техники Apple.

«Моя жизнь всегда была связана с современными технологиями, программным обеспечением, созданием автоматизированных систем и моделированием, — вспоминает он. — Это захватывающе интересно, но не менее интересны были сфера управления командами, наставничества, создание чего-то собственного, своего».

Для того, чтобы доказать владельцам сети свои знания и компетентность, талантливому молодому человеку потребовался всего год. Он не боялся брать на себя ответственность и принимать решения, готов был работать столько, сколько потребуется.

Его наблюдения и аналитические выводы оказывались удивительно точными, а опыт в области обслуживания клиентов, в сфере недвижимости и розничной торговле значительно усилили его коммуникативные способности и умение строить партнерские отношения. Он сам проводил анализ рынка и собирал отклики клиентов, разрабатывал систему наращивания продаж и увеличения прибыли, составил стратегию развития бизнеса и сумел грамотно преподнести полученные данные владельцам сети. Талант оценили по достоинству: предложения были приняты, Вячеславу Никитенко поручили открыть в Челябинске первый офлайн-магазин.

Рост в масштабах страны

Успех окрыляет — в новой должности бизнес-консультанта талантливый специалист полностью отдался работе. Через несколько месяцев он сумел открыть уже шесть магазинов сети, а за год довел их количество до 35 в двух десятках городов. География проекта охватила почти всю страну — от Черного моря (Сочи, Краснодар), до Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и хакасского Абакана. Вячеслав Никитенко стал сначала директором челябинского офиса, а на второй год возглавил всю офлайн-сеть розничных торговых точек.

Обширная география проекта требовала тщательного планирования логистики, маркетинговых и продажных стратегий, чтобы обеспечить успешное и эффективное проникновение в каждый из регионов, учитывая их культурные и экономические особенности. Вячеслав Никитенко не скрывает, что этот путь был сложным и не обходился без ошибок, но каждую из них он анализировал, делал выводы, учитывал в дальнейшей работе — именно так ему удавалось быстро развиваться самому и расширять бизнес.

«Что для этого было нужно? Горящие глаза и желание сделать проект все лучше и лучше, отношение к нему как к своему. Надо просто искренне любить то, чем занимаешься. Это помогает преодолевать трудности, вдохновляет на поиск нестандартных решений и дает силы расти самому и тянуть за собой команду», — говорит Вячеслав Никитенко. Для того, чтобы оптимизировать управление сетью, он переехал с Урала в Санкт-Петербург, где вплотную занялся и повышением собственной бизнес-квалификации.

Кризис как время возможностей

Федеральная сеть магазинов успешно развивалась под руководством талантливого директора, но тут грянул 2014 год и рубль обрушился почти вдвое. Для бизнеса, полностью завязанного на импорте премиальных гаджетов, это был серьезный удар. Владельцы приняли решение ликвидировать свой бренд и закрыть работающие под ним офлайн-магазины. Один из них — челябинский офис — Вячеслав Никитенко решил выкупить и начать собственное дело, о котором давно мечтал.

«Решиться было несложно: сложившаяся ситуация, можно сказать, не оставила мне выбора. С одной стороны был магазин — помещение, торговое оборудование, были клиенты, был хороший спрос, а с другой – были мои опыт, знания и навыки. Я понимал рынок, видел, куда и как он будет двигаться, знал, что на нем можно продолжать расти. А главное — я верил, что у меня все получится», — вспоминает он. Первым делом он сфокусировался на настройке системы управления движением всех товарно-материальных ценностей.

Рынок электроники и бытовой техники в принципе предполагает низкую маржинальность, конкуренция тут огромна, а ресурсов на развитие своего дела на тот момент у Вячеслав Никитенко не было. За эти годы его бизнес дважды сокращался почти до нуля, но потом упорно выбирался в плюс.Рост «Белой Техники» обеспечивали точные стратегические решения талантливого бизнесмена и отличное понимание вектора развития своей ниши рынка: цена ошибки была слишком велика, каждый шаг приходилось прорабатывать и выверять до миллиметра. Так, в 2016 году Вячеслав Никитенко решил перепрофилировать свой монобрендовый магазин Apple и существенно расширить ассортимент за счет других популярных товаров: телевизоров, аудиосистем, климатической и бытовой техники. Он наладил связи с надежными поставщиками, нашел инвесторов и за счет грамотных решений, способности брать на себя ответственность за продуманный риск сумел получить крайне выгодные условия. Но тут грянула пандемия.

Инновации и интуиция

Самоизоляция и остановка многих производств сильно подкосили покупательский спрос и разорили многие офлайн-магазины в России. Но «Белая Техника» как по волшебству за время пандемии сумела на 85% нарастить прибыль: Вячеслав Никитенко вовремя уловил тренд на цифровизацию и внедрение технических инноваций, а потому еще за несколько месяцев до начала пандемии перевел работу своего бизнеса на удаленку, автоматизировав все, что было возможно.

Торговля в итоге шла через онлайн-площадку, а управление он осуществлял из Санкт-Петербурга через IT-системы, которые разработал сам. В их числе — автоматический парсер цен рынка и решения для динамичного ценообразования, которые позволяют в онлайн-режиме следить за рынком и устанавливать оптимальные цены с учетом предложения поставщиков и конкурентов. Эта разработка серьезно экономит время и устраняет человеческий фактор при анализе данных. Отдельное внимание Никитенко сфокусировал на IT-решениях для персонализации клиентов в рознице и выстраивании собственной системы лояльности — теперь он знает «в лицо» каждого из постоянных покупателей, понимает, что может им предложить и стабильно наращивает показатели. Так, за счет инновационных систем маржинальность его бизнеса увеличилась на 5%, конверсии продаж выросли с 22% до 37%, а LTV (Пожизненная ценность клиента, показывает, сколько денег клиент принес компании – Ред.) выросла в пять раз. При этом рекламный бюджет за счет авторских IT-разработок Никитенко удалось сократить вдвое. Система управления предприятием вобрала в себя все цифровые данные — от взаимодействия с покупателями, мастерами, контрагентами до схем мотивации сотрудников и программ лояльности.

«Мы успешно интегрировали в единую систему управление более десятка различных систем. Это обеспечивает нам, в том числе, возможность эффективно управлять рекламными каналами и объявлениями, которые размещаются на нескольких платформах, — говорит Вячеслав Никитенко. — Благодаря этой интеграции мы можем точно отслеживать, откуда пришел каждый покупатель, какой доход он нам принес сегодня и какой потенциал дохода он представляет в будущем. А это позволяет принимать выверенные маркетинговые решения».

Преуспеть — значит, быть лучшим

Любовь к своему делу заразительна: она мотивирует коллег, привлекает внимание партнеров и клиентов, создавая вокруг проекта ауру успеха — уверен талантливый бизнесмен. В последние пару лет его компания показывает двукратный рост, а ассортимент в магазинах только расширяется. В период переориентации рынков и поиска новых поставщиков он сам ездил в Китай, чтобы выбрать наиболее качественную продукцию и надежных производителей. Прямые контракты дали возможность выстроить оптимальную логистику и обеспечить нужные партии товара. Сегодня в его сети — гаджеты от Xiaomi, Honor, Huawei, а также игровые консоли, телевизоры, ноутбуки, аудиостистемы, мелкая бытовая техника, электросамокаты, климатическая техника. Выбор и цены — одни из лучших даже среди крупных федеральных сетей.

“Тот, кто хочет преуспеть, должен делать больше, чем от него ожидают”, – говорит Вячеслав Никитенко. Помимо офлайн-магазинов и онлайн-площадки успешно работают сервисные центры под брендом «Белый Сервис» — бизнесмен предпочитает предоставлять покупателям обслуживание по полному циклу. Эта стратегия также оказалась удачной, число постоянных клиентов неуклонно растет. Методичное масштабирование бизнеса для уральского бизнесмена — инструмент для реализации мечты. Он хочет построить российский Диснейленд — огромный парк с развлечениями, который стал бы любимым местом отдыха для детей и взрослых.