В ночь на 27 ноября Вооруженные силы Украины предприняли масштабную атаку на аэродром Бельбек, расположенный в Севастополе. По информации, распространенной в Telegram-канале Mash, в направлении северо-западной части Крыма было запущено около 40 беспилотных летательных аппаратов, противокорабельные ракеты «Нептун» и, предположительно, баллистические ракеты неизвестного типа.

Среди беспилотников могли быть ракеты британского производства Storm Shadow, что пока уточняется. Российские средства противовоздушной обороны, согласно сообщениям, успешно справились с задачей, сбив все цели. Однако обломки уничтоженных аппаратов упали в районе Орловки, что вызвало локальные повреждения. Официального подтверждения информации со стороны Минобороны РФ на момент публикации не поступило.

Параллельно с атакой на Крым украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию Белгородской области. Боевики, передвигавшиеся на американском бронетранспортере, стремились занять одну из приграничных деревень. Однако их продвижение было остановлено ударами российских дронов FPV. Украинские силы отступили, оставив раненых на поле боя.

Тем временем в регионе продолжают изучать атаку на Курскую область с использованием ракет ATACMS. По предварительным данным, использованные боеприпасы были произведены еще в 1990-х годах. Для продления их срока службы ракеты подверглись как минимум двум модернизациям.

Ситуация на границе остается напряженной, а действия ВСУ свидетельствуют о продолжении тактики массированных атак с применением различных видов вооружения.