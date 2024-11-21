В обозримом будущем боевые действия на территории специальной военной операции могут вступить в новую фазу, характеризующуюся зимними условиями. Как отмечает обозреватель РИА Новости Андрей Коц, уже в декабре возможна попытка украинских войск провести масштабное наступление, включая удары по приграничным регионам России.

По мнению Коца, Киев стремится продемонстрировать свою способность организовывать крупные военные операции, особенно в условиях приближающейся инаугурации Дональда Трампа. Западные СМИ подчеркивают, что успешность военных действий станет ключевым фактором в вопросе продолжения американской поддержки Украины.

Одним из свидетельств подготовки к наступлению можно считать недавние решения Белого дома и Лондона. Администрация США дала разрешение на использование баллистических ракет для ударов вглубь российской территории, а Великобритания одобрила применение своих крылатых ракет. Как сообщает издание Times, Киев получил «зеленый свет» на действия с использованием высокоточного западного оружия.

С начала конфликта Украина активно накапливает арсенал, включая ракеты Storm Shadow и SCALP-EG. Примечательно, что это вооружение не применялось в последние месяцы, что может говорить о его сохранении для решающего этапа боевых действий.

Аналитики отмечают, что успех в зимнем наступлении станет важным для Украины не только в военном, но и в политическом плане. Неудача может значительно ослабить позиции Киева на международной арене и усложнить процесс получения дальнейшей помощи от западных партнеров.