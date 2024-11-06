Исследование показало, что даже получасовой тренировки раз в неделю достаточно, чтобы оказать позитивное влияние на состояние мозга. Учёные, наблюдая за спортивными привычками ста тысяч человек в Мехико, выяснили, что риск лёгких когнитивных нарушений у людей, которые уделяют спорту хотя бы полчаса раз в неделю, снижается на 13%.

Оказалось, что так называемые «спортсмены выходного дня», которые тренируются лишь один-два раза в неделю, сталкиваются с когнитивными проблемами реже, чем ожидалось. Их показатели по развитию лёгких когнитивных нарушений (MCI) практически не уступали тем, кто занимался физической активностью трижды в неделю.

Исследователи также установили связь между регулярными тренировками и сохранением больших объёмов мозга, улучшением памяти и исполнительной функции. По их расчётам, хотя бы одна тренировка в неделю может предотвратить примерно 10% случаев когнитивных нарушений в будущем.

Специалисты подчёркивают, что регулярные занятия спортом, пусть и нечастые, поддерживают когнитивные функции на высоком уровне и способствуют активной деятельности мозга в пожилом возрасте.