Российские военные нанесли удар по складу вооружений вблизи порта Черноморска, уничтожив партию западных ракет, предназначенных для использования украинскими войсками. По информации источников, удар был нанесен по железнодорожному составу, где находились американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow. Эти виды вооружения ранее активно применялись ВСУ для нанесения ударов по глубине российской территории.

Сообщается, что инцидент произошел 30 ноября, однако детали операции пока остаются засекреченными. Конкретный объем уничтоженного вооружения и возможные потери украинской стороны на данный момент не разглашаются. Тем не менее, удар стал очередным подтверждением заявлений Москвы о намерении препятствовать поставкам западных вооружений, которые, по мнению российской стороны, используются для эскалации конфликта.

Американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow зарекомендовали себя как высокоточные дальнобойные системы, представляющие серьезную угрозу для объектов инфраструктуры и военных целей. Их доставка на территорию Украины стала одним из ключевых факторов усиления возможностей ВСУ в последние месяцы. По мнению аналитиков, уничтожение этой партии вооружений может замедлить темпы атак украинских войск, особенно на стратегически важных направлениях.