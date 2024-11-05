Избыточный вес — проблема, с которой в России сталкивается почти каждый второй. Ожирение влияет не только на внешний вид, но и на здоровье, ведя к опасным заболеваниям: диабету, сердечно-сосудистым патологиям, артритам и даже онкологии. Современные методы лечения призваны помочь справиться с этим, сохраняя здоровье людей, передает портал aif.ru.

Профессор Александр Аметов, заведующий кафедрой эндокринологии РМАНПО Минздрава России, объясняет, что лишний вес опасен не только с эстетической точки зрения. Избыточный жир накапливается в органах, как печень и почки, и способен привести к липотоксичности — состоянию, при котором жир нарушает функции органов, повышая риск метаболических нарушений, таких как диабет второго типа. Специалисты разрабатывают новые способы лечения, изучая особенности жировой ткани.

Одним из эффективных методов является использование препаратов на основе семаглутида — аналога гормона ГПП-1, который помогает снизить аппетит, замедлить опорожнение желудка и стимулировать выработку инсулина. В России доступны как зарубежные средства «Оземпик» и «Вегови», так и отечественный аналог «Велгия». Эти лекарства доказали свою эффективность в снижении массы тела и улучшении обмена веществ, что способствует снижению рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Как отмечает профессор Татьяна Маркова, лечение ожирения — это длительный и сложный процесс, требующий постоянного подхода. Лишь 2% пациентов, сбросивших вес, могут удержать его в дальнейшем, остальным же вес со временем возвращается. Даже умеренное снижение веса на 5–10% уже положительно влияет на здоровье, помогая снизить риски диабета и гипертонии.

Для женщин лишний вес может создать трудности с зачатием и повышает риск осложнений при беременности, говорит доцент кафедры эндокринологии Алевтина Оранская. Она подчёркивает, что избыток массы тела отрицательно сказывается на репродуктивном здоровье, и призывает женщин в положении не поддаваться стереотипу «есть за двоих».

Артистка Надежда Ангарская поделилась своей историей борьбы с лишним весом. Её вес достигал 136 кг, и врачи предупредили, что для возможности беременности ей нужно похудеть. Пройдя через лечение, она смогла сбросить 47 кг, что значительно улучшило её самочувствие. Она признаётся: «Без помощи врачей я бы не справилась».

Российские компании также вносят вклад в борьбу с ожирением, создавая инновационные препараты. По словам Киры Заславской, представителя компании-разработчика препарата «Велгия», их продукт отличается высокой чистотой состава и минимальным количеством примесей, что снижает вероятность побочных эффектов.