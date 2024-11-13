Цинга, болезнь, которую многие считали исчезнувшей, вновь проявляется в Великобритании. По информации издания The Times, число случаев этого заболевания, вызванного дефицитом витамина С, значительно возросло за последние годы, причем в отдельных районах отмечен рост на 25% с 2007 года. Среди причин врачи указывают на кризис стоимости жизни, вынуждающий людей сокращать расходы на качественные продукты и выбирать более дешёвую и зачастую менее полезную пищу.

Однако специалисты считают, что основной фактор — это совсем не скудное питание. Исследование британских медиков также выявило, что популярные препараты от рефлюкса, такие как омепразол и другие ингибиторы протонной помпы (ИПП), способствуют снижению усвоения витамина С, что может привести к дефициту этого важного вещества. По данным больницы сэра Чарльза Гэрднера в Австралии, именно препараты ИПП спровоцировали развитие цинги у 50-летнего пациента, который практически не употреблял свежие фрукты и овощи.

Мужчина обратился к врачам с красно-коричневой сыпью на ногах, которая затем распространилась на руки. Дополнительные анализы показали полное отсутствие витамина С в крови и дефицит ряда других важных веществ. Пациенту прописали курс витамина С и поливитаминов, что помогло улучшить его состояние.

Согласно статистике Национальной службы здравоохранения Англии, ежегодно тысячи людей попадают в больницы с признаками недоедания. В прошлом году таких случаев насчитали почти 11 тысяч, что в четыре раза больше, чем в 2007 году. Врачи связывают это с резким снижением потребления свежих овощей и фруктов, особенно среди населения с низким доходом.

Цинга возникает при дефиците витамина С, основными источниками которого являются цитрусовые, брокколи и картофель. Симптомы болезни включают хроническую усталость, боли в суставах и мышцах, отёки и кровоточивость десен. Для поддержания здоровья взрослым рекомендуется ежедневно получать около 40 мг витамина С — это примерно содержание одного среднего апельсина.