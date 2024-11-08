Здоровые жиры играют важную роль в строительстве клеток, однако трансжиры, напротив, способны существенно подорвать здоровье, влияя на гормональные и ферментные системы организма. Вредные химические элементы в таких жирах могут вызывать сбои в работе клеток и накапливать токсины, что повышает вероятность различных заболеваний. Об этом сообщает портал «Здоровое-питание.рф», ссылаясь на мнение врачей.

Отказ от продуктов, содержащих гидрогенизированные масла, и переход к здоровому рациону являются, по словам специалистов, единственным способом восстановить поврежденные функции организма. Всемирная организация здравоохранения также настоятельно рекомендует полностью исключить трансжиры из рациона.

Среди продуктов, содержащих вредные жиры, врачи называют выпечку, такую как пончики, блинчики, вафли и сдобные изделия, мороженое с добавлением трансжиров, которое медленно тает при комнатной температуре, чипсы, картофель фри и замороженную пиццу.

Отдельно эксперты отметили переработанное мясо. Колбасы, сосиски, ветчина, бекон и мясные консервы часто включают трансжиры, что повышает риск болезней сердца, диабета второго типа и рака толстой кишки.

Специалисты напоминают, что натуральные растительные масла, рыба, орехи и семена – это полезные источники жиров, которые необходимы для организма и поддерживают здоровье клеток, поэтому они должны оставаться в рационе.