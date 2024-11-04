Этой осенью в российском интернете появились тревожные сообщения: женщины в стране якобы стали чаще сталкиваться с облысением, причём в два раза по сравнению с прошлым годом. Клиники уже предлагают лечение, стоимость которого достигает 30 тысяч рублей за курс, сообщает «Московский комсомолец».

Первой об этой проблеме заявила сеть столичных медицинских центров, указав на несколько факторов, которые могут приводить к усиленной потере волос. Среди причин — недостаток солнечного света в осенний сезон, накопленный стресс и последствия пандемии COVID-19. В Министерстве здравоохранения также отмечают, что коронавирус оставил следы на здоровье, влияя не только на волосы, но и на ногти и зубы.

Психиатр Сергей Торицын подчёркивает, что для женщин облысение психологически намного сложнее, чем для мужчин. Потеря волос может вызвать неврозы, которые могут перерасти в депрессию. По словам специалиста, у женщин алопеция проявляется особенно заметно, когда центральный пробор расширяется, становясь похожим на «ёлочку».

Для борьбы с проблемой существуют разные варианты: от укрепляющих процедур и успокоительных препаратов до кардинального шага — бритья головы.