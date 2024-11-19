На передаче «Жить здорово!» врачи и эксперты подробно рассказали о пользе каши с тыквой, которую они назвали настоящим “продуктом от инфаркта и рака”. Ведущая программы Елена Малышева подчеркнула, что яркий оранжевый цвет тыквы — это не просто её визитная карточка, но и показатель высокого содержания каротиноидов, включая бета-каротин. Этот элемент превращается в организме в витамин А, жизненно необходимый для поддержания здоровья.

Иммунолог Андрей Продеус отметил, что бета-каротины играют ключевую роль в защите организма от онкологических заболеваний. По его словам, эти вещества активизируют иммунную систему, помогая ей распознавать и уничтожать раковые клетки. В частности, Продеус обратил внимание на то, что регулярное употребление тыквенной каши может снижать риск рака молочной железы.

Кардиолог Герман Гандельман добавил, что тыква богата хромом — микроэлементом, который способствует предотвращению образования атеросклеротических бляшек. Это помогает сохранить эластичность сосудов и значительно уменьшает вероятность сердечно-сосудистых катастроф, таких как инфаркт или инсульт. Гандельман отметил, что тыква особенно полезна для тех, кто хочет поддерживать здоровье сердца и сосудов в зрелом возрасте.

Не менее важны и её преимущества для зрения. Офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что витамин А необходим для формирования пигмента родопсина, обеспечивающего нормальное функционирование зрительных рецепторов. Таким образом, регулярное употребление продуктов на основе тыквы может не только укрепить зрение, но и помочь в профилактике возрастных изменений глаз.

Таким образом, каша с тыквой — это не просто вкусное и питательное блюдо, но и мощный союзник в борьбе за здоровье. Эксперты единогласно рекомендуют включать этот продукт в рацион, особенно в осенне-зимний период, когда организм особенно нуждается в поддержке витаминами и минералами.