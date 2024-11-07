Главный специалист Центра репродукции «Линия жизни» Александра Звенигородская опровергла популярные мифы о способах предотвращения и лечения болезней щитовидной железы. В беседе с «Лентой.ру» эндокринолог развенчала ряд устоявшихся представлений.

Существует распространенное убеждение, что морской воздух приносит пользу для щитовидки. Однако Звенигородская объяснила, что человеческий организм не может усваивать йод через дыхательные пути. Следовательно, отдых у моря не служит профилактикой заболеваний этого органа, как часто считают многие.

Еще один миф касается солнца и его положительного влияния на работу эндокринологической системы организма. В действительности же длительное пребывание на солнце несет определенные угрозы. Оно может вызывать ожоги и грозит тепловым ударом. Особенно если имеются проблемы со щитовидкой.

Крайне важно быть осторожными с солнечными ваннами тем, кто уже сталкивается с нарушениями в работе щитовидной железы. По словам Звенигородской, избыток ультрафиолета способен спровоцировать тиреотоксический криз. Это опасное осложнение при диффузном токсическом зобе, известном как болезнь Грейвса, может сопровождаться резким скачком выделяемых железой гормонов, что иногда приводит к коме и даже летальному исходу.

Медицинское сообщество настоятельно советует ориентироваться на научно обоснованные методы профилактики и терапии заболеваний щитовидной железы, избегая советов и рекомендаций, не подтвержденных исследованиями.