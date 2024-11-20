Злоупотребление алкоголем, курение табака и использование вейпов и кальянов являются одними из основных факторов, способствующих развитию панкреатита. Об этом заявил гастроэнтеролог в интервью с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, регулярное употребление алкоголя наносит серьёзный вред поджелудочной железе. Это может привести к воспалению органа, которое в медицинской практике называют панкреатитом. Курение, включая использование современных устройств, таких как вейпы, усиливает негативное воздействие, особенно при длительном и регулярном воздействии на организм.

Ещё одной значимой причиной развития панкреатита является повышенный уровень жиров в крови. Врач отметил, что при достижении критических значений содержание жиров способно спровоцировать воспалительный процесс в поджелудочной железе. Такие случаи нередко встречаются у пациентов с метаболическим синдромом и сахарным диабетом.

Эксперт подчеркнул, что риск панкреатита увеличивается у людей с длительным течением сахарного диабета. Исследования показывают, что чем дольше человек страдает этим заболеванием, тем выше вероятность возникновения воспаления поджелудочной железы.

Кроме того, врач указал на опасность приёма некоторых лекарств. В группу риска входят определённые антибиотики, а также препараты, применяемые для лечения неврологических расстройств. Подобные медикаменты могут оказывать токсическое воздействие на поджелудочную железу, способствуя развитию воспаления.

Для предотвращения панкреатита специалисты рекомендуют исключить употребление алкоголя и курение, следить за уровнем жиров и сахара в крови, а также проявлять осторожность при приёме лекарств, консультируясь с врачом. Соблюдение этих простых рекомендаций поможет снизить риск заболевания и сохранить здоровье поджелудочной железы.