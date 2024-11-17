Чрезмерное употребление чая может негативно сказаться на работе пищеварительной системы. Врач Юлия Вереина объяснила, что содержащийся в напитке танин может повлиять на микрофлору желудка, вызывая неприятные ощущения и боль после еды.

Чай также обладает мочегонным эффектом. Если пить его в больших количествах, это может привести к обезвоживанию. Кроме того, в чёрном чае присутствует кофеин, который может вызывать нервозность и проблемы со сном. Врач подчеркнула, что людям с повышенной возбудимостью или бессонницей стоит употреблять этот напиток с осторожностью.

Она также предупредила о сочетании чая с лекарствами. Танин способен образовывать нерастворимые соединения с компонентами витаминных комплексов, что снижает их эффективность. Чай может затруднять усвоение железа, ослаблять действие оральных контрацептивов и мешать всасыванию других препаратов.

Интересно, что антидепрессанты под воздействием чая, наоборот, усиливают своё действие. Это может привести к нервному возбуждению и ещё большему ухудшению сна. Юлия Вереина советует учитывать эти особенности, чтобы избежать нежелательных последствий.