В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач-реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова порекомендовали россиянам добавить в рацион традиционные блюда русской кухни, ингредиенты которых обладают уникальными полезными свойствами. Выпуск с советами специалистов доступен для просмотра на платформе «Смотрим».

Агапкин обратил внимание на пользу репы, которая содержит глюкозинолаты — вещества, укрепляющие сосудистые стенки и препятствующие развитию атеросклероза. Трофимова добавила, что в этом корнеплоде присутствует также сульфорафан, известный своей эффективностью в борьбе с раковыми клетками.

Трофимова подчеркнула, что важную роль в поддержании здоровья и долголетия играет питание, соответствующее этническим особенностям. Среди полезных продуктов российской кухни, помимо уже упомянутой репы, она назвала квашеную капусту, яблочную пастилу и простоквашу.

Яблочная пастила, по мнению врачей, богата пектином, замедляющим усвоение сахаров, а квашеная капуста содержит коллаген, важный для поддержания здоровья кожи, ногтей и волос. Простокваша же, по словам Трофимовой, служит отличным источником кальция и фосфора, способствующих укреплению костной ткани.