Творог, один из популярных молочных продуктов, может быть не столь универсален, как принято считать. Об этом рассказала гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Московской области Людмила Сухорукова. Она подчеркнула, что перед включением творога в рацион стоит проконсультироваться с врачом, особенно людям с определёнными заболеваниями.

Среди противопоказаний к употреблению творога эксперт выделила атеросклероз, ожирение, гастрит, а также персональную непереносимость молочного белка. Людям с заболеваниями почек следует особенно осторожно относиться к этому продукту, так как высокое содержание белка может увеличивать нагрузку на выводящую систему организма.

Однако для тех, кто не имеет противопоказаний, творог остаётся ценным источником белка и кальция. Врачи рекомендуют употреблять его в умеренных количествах: для взрослых — не более 200 граммов в день, для детей — до 100 граммов. Исключение составляют спортсмены, чья физическая активность требует большего количества белка.

Диетолог Алла Новокшанова уточняет, что творог лучше сочетать с другими молочными продуктами, такими как натуральный йогурт, кефир и нежирное молоко. Такой сбалансированный завтрак может способствовать поддержанию здоровья и фигуры. Она советует добавлять творог в рацион через день или по 40 граммов ежедневно, избегая сахара и искусственных добавок.

Эксперты также отмечают особую пользу творога для детей и пожилых людей. Эндокринолог Екатерина Казачкова рекомендует включать его в завтрак школьников, обогащая меню белком и кальцием, необходимыми для роста и развития. Диетолог Андрей Бобровский подчёркивает, что пожилым людям регулярное употребление творога помогает бороться с дефицитом кальция, снижая риск потери плотности костей.

Несмотря на множество полезных свойств, творог не является абсолютно безопасным продуктом. Гастроэнтеролог Ольга Аришева ранее предупреждала, что даже при редкой аллергии на молочные белки следует внимательно следить за реакцией организма, особенно при наличии хронических заболеваний.

Таким образом, творог — полезный, но не универсальный продукт, требующий индивидуального подхода в питании. Консультация со специалистом поможет избежать нежелательных последствий и сделать рацион сбалансированным.