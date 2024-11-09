Поздней осенью особенно важно поддерживать организм питательными продуктами, отмечает врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы. Она рекомендует включать в рацион овсянку, бананы, фасоль, жирную рыбу, говядину, цитрусовые и ягоды, так как они помогают укрепить здоровье в этот период года.

По словам гастроэнтеролога, осенью организму остро требуются витамины и микроэлементы — особенно группы B, а также D и C, плюс такие минералы, как кальций, калий, железо и магний. Их недостаток часто приводит к усталости и упадку сил. Продукты вроде овсяных хлопьев, чечевицы, фиников, яблок, орехов и напитков на основе ягод помогут восполнить этот дефицит и поддержат жизненную энергию.

Сухорукова подчеркивает, что витамины группы C, содержащиеся в цитрусовых и ягодах, особенно полезны для защиты от сезонных простуд. Она рекомендует напитки из шиповника, облепихи и клюквы, которые насыщены полезными веществами. Вместо сахара, который может ослабить иммунитет, лучше добавить в такие напитки мёд — он поддерживает организм и обладает укрепляющими свойствами.

Для поддержания иммунитета врач также советует включать в рацион яркие, сочные овощи и фрукты с антиоксидантами, которые помогают организму справляться с холодами. Сбалансированное питание, по словам Сухоруковой, может значительно повысить энергию и снизить риск заболеть в период холодов.