Ферментированные продукты становятся все более популярными благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Как рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова, включение таких продуктов в рацион помогает улучшить состояние кожи, способствует снижению веса и замедляет процессы старения.

Во время брожения происходит расщепление веществ, что делает пищу более легкоусвояемой. Это особенно важно для здоровья желудочно-кишечного тракта, так как ферментированные продукты обогащаются пробиотиками и пребиотиками. Пробиотики помогают справляться с изжогой, запорами, диареей и другими нарушениями работы ЖКТ. Кроме того, они способствуют снижению уровня жира в печени, уменьшают воспалительные процессы, такие как артрит, и укрепляют иммунитет.

Молочнокислые продукты, такие как кефир и натуральный йогурт, являются лидерами по содержанию пробиотиков. В квашеной капусте и маринованных огурцах (без уксуса) их чуть меньше, но они также полезны для пищеварения и общего здоровья. Эти продукты, по словам Сухоруковой, улучшают уровень энергии и насыщают организм витаминами группы В.

Ферментация — это процесс, в ходе которого микроорганизмы преобразуют органические соединения в условиях недостатка кислорода. В результате продукты обогащаются витаминами С, К и В, омега-3 жирными кислотами, натрием, железом и антиоксидантами. Такой процесс также продлевает срок годности продуктов без утраты их полезных свойств.

Специалист отметила, что ферментация может быть вызвана различными способами. Например, в квашеной капусте это работа молочнокислых бактерий, в сыре — добавление сычужного фермента, а в кефире — микробная культура. В рыбе или мясе ферментация происходит за счет распада белков. Все эти методы делают продукты более насыщенными полезными веществами.

Регулярное употребление ферментированных продуктов помогает не только сохранить здоровье, но и укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи и даже бороться с признаками старения. Такой рацион, по словам эксперта, благотворно влияет на весь организм, наполняя его энергией и полезными элементами.