Принимая лекарства, лучше всего запивать их чистой водой, предупреждает диетолог Елена Соломатина. Она объясняет, что чай, молоко, кофе и газированные напитки могут снижать эффективность препаратов и даже вызывать нежелательные реакции.

Молоко, например, имеет обволакивающие свойства, что замедляет всасывание активных веществ. В чае и кофе содержатся танины, которые, подобно сорбентам, могут уменьшать воздействие лекарства. К тому же кофеин в этих напитках нейтрализует действие успокоительных, так как, вместо того чтобы успокаивать, он возбуждает нервную систему, что мешает препаратам работать.

Алкоголь также несовместим с лекарствами, подчёркивает Соломатина. Даже небольшое количество спирта может изменить действие препаратов и усилить их токсичность. Особенно опасно сочетать алкоголь с психотропными средствами — это может вызвать крайне тяжёлые, а порой и смертельные последствия.

Кроме того, диетолог советует избегать грейпфрутового сока. Он влияет на ферменты печени, что может привести к передозировке, особенно если человек принимает препараты для снижения давления или статины. В результате давление может резко упасть, а нагрузка на печень — увеличиться.

Кислые напитки также нежелательны. Они могут усилить раздражение слизистой желудка, что особенно вредно при приёме агрессивных препаратов. Газированные напитки и кисель также не подходят, поскольку могут изменить действие лекарства, добавляет эксперт для «Москва 24».