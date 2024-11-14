14 ноября мир отмечает День борьбы с диабетом и День эндокринолога. Эксперты медицинской компании «СберЗдоровье» — эндокринолог Дарья Пронина и хирург Сергей Хрипков — рассказали о серьезном осложнении сахарного диабета, известном как синдром диабетической стопы. Это состояние, встречающееся у 15–25% людей с диабетом, может приводить к значительным последствиям для здоровья.

Синдром диабетической стопы возникает из-за повреждения нервных волокон и кровеносных сосудов. Дарья Пронина пояснила, что среди симптомов нейропатического характера часто встречаются покалывание, онемение и потеря чувствительности к боли или температуре. Ангиопатические признаки проявляются бледностью кожи, плохим заживлением ран, трофическими язвами и снижением пульсации артерий.

Для диагностики синдрома используется осмотр ног, рентген, КТ или МРТ для выявления костных нарушений, а также УЗИ сосудов для оценки кровотока. Сергей Хрипков подчеркивает, что лечение этого состояния требует участия различных специалистов: от хирургов и терапевтов до эндокринологов и сосудистых хирургов. При обнаружении язв важно своевременно провести визуальную оценку состояния, устранить инфицированные ткани и обеспечить бережное отношение к пораженной конечности. При признаках инфекции назначаются антибиотики, а при нарушении кровоснабжения — ультразвуковая диагностика или КТ, чтобы определить возможность установки стента для восстановления кровотока.

Специалисты также выделяют профилактические меры, которые помогут предотвратить развитие синдрома. Среди них — отказ от курения, контроль уровня сахара, поддержание нормального артериального давления и регулярные осмотры у эндокринолога. Особое внимание врачи рекомендуют уделять уходу за стопами: носить удобную обувь, ежедневно осматривать кожу, использовать увлажняющие кремы и осторожно обрабатывать ногти.

Эндокринолог подчеркнула, что соблюдение этих простых рекомендаций может помочь избежать серьезных осложнений.