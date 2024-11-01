Травматолог-ортопед и миотерапевт Ирина Очеретина поделилась рекомендациями по питанию, отметив, что определенные продукты могут помочь снизить риск развития онкологических заболеваний.

По словам врача, морковь оказывает защитное действие на курильщиков: те, кто съедает хотя бы одну порцию этого овоща в неделю, имеют менее 3% вероятности развития рака лёгких. Она также выделила пользу свёклы, которая не только замедляет рост опухолей, но и улучшает питание мозга. Репа, в свою очередь, помогает снизить вероятность возникновения рака желудка, лёгких, кишечника и молочной железы.

Врач рекомендует включить в рацион шпинат и брокколи. Эти зелёные овощи, благодаря содержанию антиоксидантов и витаминов, особенно сульфорафана, обладают способностью предотвращать развитие опухолей. Кроме того, листовая капуста (кале) снижает риск рака предстательной железы и глаукомы. А чеснок, содержащий аллицин, помогает контролировать уровень сахара в крови и способен бороться с раковыми клетками печени.