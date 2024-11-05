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Чтобы победить бессонницу, необходимо пересмотреть привычки перед сном и создать условия для качественного отдыха. Врач-невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА Новости порекомендовал отказаться от использования гаджетов за час до сна, уменьшить яркость освещения, принять теплый душ и попробовать медитировать.

По словам специалиста, важна также регулярность: старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время ежедневно, включая выходные. Невролог предупреждает, что хронический недосып негативно сказывается на концентрации, повышает утомляемость и может ослабить иммунитет.

«Во время сна наш мозг освобождается от метаболических отходов, словно проводя “уборку”. Это улучшает концентрацию и способствует креативности на следующий день», – отметил Мартынов.

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