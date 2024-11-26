Врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал о рисках, связанных с применением мочегонных препаратов для лечения гипертонии. Он предупредил, что такие средства могут провоцировать развитие подагры — серьезного нарушения обмена веществ, при котором в организме накапливается мочевая кислота. Это приводит к отложению уратов в суставах и почках, вызывая боль и воспаление.

Мясников отметил, что гипертония сама по себе повышает риск развития подагры, а применение мочегонных средств, входящих в состав многих популярных препаратов для снижения давления, только усугубляет проблему. «Классические мочегонные средства — одна из причин подагры. Это важно учитывать при выборе лечения», — подчеркнул врач.

Для пациентов с диагнозом гипертония, которые уже страдают или подвержены риску развития подагры, эксперт рекомендовал альтернативные препараты. Среди них — ингибиторы кальциевых каналов, такие как нифедипин, амлодипин, верапамил и дилтиазем. Эти средства не только эффективно снижают давление, но и способствуют уменьшению уровня мочевой кислоты в организме. Доктор подчеркнул, что при подборе терапии для гипертоников важно учитывать их общее состояние здоровья и возможные риски.

Кроме того, Александр Мясников обратил внимание на важность регулярного контроля уровня мочевой кислоты в крови для предотвращения осложнений. Он также посоветовал пациентам с гипертонией вести здоровый образ жизни, включая умеренные физические нагрузки и правильное питание, чтобы снизить вероятность развития подагры и других осложнений.

Эфир передачи, где врач подробно объяснил механизмы взаимодействия между гипертонией, мочегонными средствами и подагрой, доступен на платформе «Смотрим».