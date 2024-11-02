Доктор и телеведущий Александр Мясников считает только чай и кофе полезными напитками для здоровья. В выпуске своей программы «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1» он отметил, что кроме чистой воды эти напитки являются единственными, которые стоит включить в рацион.

«Чай, кофе и вода — это то, что полезно пить. Все остальное может наносить вред», — подчеркнул он.

Мясников объяснил, что большинство других напитков, включая сладкие безалкогольные, содержат сахар и различные добавки, которые могут способствовать воспалительным процессам в организме. По его словам, эта информация подтверждена научными исследованиями.

«Пейте чай и кофе — и будете здоровы», — заключил доктор.

Ранее Мясников также говорил о пользе кофе, отмечая, что регулярное употребление этого напитка может снижать вероятность образования камней в желчном пузыре.