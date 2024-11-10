Диетолог Марият Мухина предупреждает, что чрезмерное увлечение пельменями может привести к набору веса, повышению уровня холестерина и серьезнм рискам сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Она поясняет, что пельмени — это удобное и универсальное блюдо, насыщающее организм белками, жирами и углеводами. Благодаря сочетанию мясной начинки и теста, пельмени быстро утоляют голод и согревают. Но при регулярном употреблении это блюдо может негативно отразиться на здоровье.

Согласно рекомендациям Мухиной, пельмени стоит есть не чаще двух раз в неделю, соблюдая порцию до 150 граммов. Чтобы улучшить пищеварение, к пельменям лучше добавлять около 200 граммов овощей, которые обеспечат организм необходимыми пищевыми волокнами. В качестве заправки диетолог предлагает использовать нежирную сметану или ограничиться двумя чайными ложками майонеза.

Также диетолог советует избегать слишком жирных сортов мяса, поскольку это способствует повышению уровня холестерина, а в дальнейшем может привести к серьезным проблемам с сосудами и сердцем.

Ранее терапевт Надежда Чернышова добавила, что для пожилых людей белок в рационе особенно важен: его недостаток может повысить риск переломов и привести к потере мышечной массы, что критично для поддержания здоровья в зрелом возрасте.