Употребление кофе вместе с алкоголем не уменьшает вредное воздействие спиртного и может даже спровоцировать психическую зависимость. Такое мнение высказал Олег Морунов, кандидат медицинских наук и ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета.

Специалист отметил, что некоторые исследования показали, как сочетание алкоголя с кофеином может снижать выброс дофамина – гормона, вызывающего ощущение эйфории при приёме алкоголя. Однако эти выводы были получены в биохимических экспериментах на животных и имеют сугубо академическое значение. Морунов подчеркнул, что кофе и алкоголь, будучи психоактивными веществами, при бесконтрольном потреблении способны нанести серьёзный вред организму.

Особую опасность представляют последствия для сердечно-сосудистой и нервной систем, а также для работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, сочетание этих веществ может увеличить риск развития психических нарушений.

«Не стоит полагать, что кофеин нейтрализует влияние спиртного, – объясняет врач. – Это заблуждение может привести к серьёзным проблемам».

Ранее исследователи из США и Италии проводили эксперименты на самцах мышей, изучая взаимодействие алкоголя и кофеина. Результаты показали, что кофеин способен блокировать выброс дофамина, вызванного алкоголем. Учёные предположили, что это открытие может помочь в разработке методов профилактики алкогольной зависимости. Однако Морунов отметил, что на практике такое применение кофеина требует дальнейших исследований и не является обоснованным для лечения или предотвращения зависимости.

Эксперт напоминает, что любые попытки сочетать алкоголь с другими психоактивными веществами несут больше рисков, чем пользы.