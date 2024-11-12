Диетолог и эндокринолог Оксана Михалева перечислила продукты, которые негативно влияют на здоровье детей. Специалист в интервью “Известиям” особенно выделила сладкие молочные продукты, такие как йогурты, коктейли, творожные массы и глазированные сырки. В них зачастую содержится избыток сахара, а также консервантов, стабилизаторов, красителей и усилителей вкуса. Она отметила, что детям с предрасположенностью к набору лишнего веса такие продукты следует исключить.

Также Михалева обратила внимание на фруктовые соки промышленного производства. Несмотря на высокую калорийность, они почти не содержат витаминов и клетчатки, что может привести к перееданию. Переизбыток фруктозы в этих напитках повышает риск развития ожирения и диабета.

Кроме того, врач порекомендовала заменить готовые завтраки на натуральные каши или несладкие мюсли. Их можно разнообразить добавлением фруктов, орехов или сухофруктов для придания сладости и пользы.

Для детей, которым хочется сладкого, Михалева посоветовала выбирать небольшие порции шоколада, мармелада или мороженого, чтобы минимизировать вред.