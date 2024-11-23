Врач-токсиколог Михаил Кутушов, кандидат медицинских наук, в интервью «Ленте.ру» рассказал о возможной опасности некоторых компонентов, содержащихся в лаках для ногтей. По его словам, регулярное использование таких средств может негативно сказаться на здоровье ногтей и организма в целом.

Специалист объяснил, что растворители, такие как толуол, ацетон и этилацетат, активно используются в составе лаков для ускорения их высыхания. Однако эти вещества имеют побочный эффект: они пересушивают ногтевую пластину. Со временем ногти могут становиться хрупкими, слоиться, менять цвет и текстуру. Также возможно появление трещин, а рост ногтей значительно замедляется.

Отдельное внимание Кутушов уделил веществам, которые способны проникать в организм через кожу или при вдыхании. Например, дибутилфталат, который добавляют для придания эластичности лакам, может оказывать негативное воздействие на репродуктивную систему. Ещё одним опасным компонентом является камфора: даже в небольших дозах она способна вызвать раздражение дыхательных путей.

Особую осторожность токсиколог советует проявлять беременным женщинам, людям с кожными заболеваниями или аллергией. Воздействие вредных веществ может накапливаться в организме, что со временем приводит к серьёзным последствиям для здоровья.

Для минимизации рисков эксперт рекомендует выбирать лаки с маркировками «3-Free», «5-Free» или «7-Free». Эти обозначения свидетельствуют об отсутствии таких вредных веществ, как толуол, формальдегид и фталаты. Также предпочтение стоит отдавать продукции с натуральными пигментами и растительными экстрактами, которые более безопасны для здоровья.

Кутушов подчёркивает важность осознанного подхода к выбору косметики. Он советует обращать внимание на состав, а также избегать длительного и частого использования лаков с потенциально вредными веществами. Это поможет сохранить здоровье ногтей и избежать возможных осложнений.