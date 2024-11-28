Регулярная смена постельного белья — важный аспект поддержания здоровья, предупреждают медики. Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в интервью для Москвы 24 отметил, что редкая стирка постельных принадлежностей может привести к ряду неприятных последствий, включая аллергические реакции и даже инфекции.

По словам специалиста, если постельное белье не меняется на протяжении длительного времени, на нем начинают скапливаться клетки кожи человека, которые становятся источником пищи для микроскопических клещей. Эти паразиты активно размножаются на загрязненной ткани, а их экскременты могут вызывать аллергические реакции, такие как зуд, раздражение и респираторные проблемы.

“Когда мы не меняем постельное белье, мы создаем идеальные условия для размножения клещей, которые питаются нашими отмершими клетками кожи. Экскременты этих микроорганизмов могут стать причиной аллергий”, — объяснил Кондрахин. По его словам, это не только неприятно, но и опасно для людей, страдающих от аллергий или имеющих ослабленный иммунитет.

Кроме того, врач предостерегает, что использование грязного белья особенно опасно для тех, у кого есть открытые ранки или порезы. В таких случаях существует риск инфицирования, так как патогенные микроорганизмы могут попасть в рану, вызывая воспаление.

Чтобы избежать подобных проблем, эксперт рекомендует менять постельное белье не реже одного раза в две недели. Это поможет предотвратить накопление грязи и снизит вероятность возникновения аллергий или инфекций. Также, важно помнить, что регулярная стирка постельных принадлежностей — это простая, но эффективная мера для поддержания гигиеничности и здоровья.

Напоминаем, что соблюдение личной гигиены важно не только для постельных принадлежностей, но и для других текстильных изделий, таких как полотенца. Ранее австралийский дизайнер интерьера Лиз Амайя также поднимала вопрос о частоте стирки полотенец, советуя стирать их не реже двух раз в неделю, особенно если человек принимает душ каждый день. Влажная среда является идеальной для размножения болезнетворных бактерий, что еще раз подтверждает важность регулярной стирки текстиля.