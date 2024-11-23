Неприятный запах изо рта — проблема, с которой сталкиваются многие. Как рассказала стоматолог-пародонтолог Виктория Книсс из «СМ-Стоматология» в интервью для «Газеты.ру», причины этого явления могут быть как временными, так и связанными с серьезными заболеваниями полости рта или других систем организма.

По словам специалиста, временный запах может быть нормой, но регулярная и тщательная гигиена ротовой полости помогает его избежать. Однако устойчивый и выраженный запах часто указывает на проблемы, такие как стоматит, гингивит или пародонтит. Эти воспалительные заболевания могут сопровождаться отеком, болезненностью и даже кровоточивостью десен, что создаёт благоприятные условия для размножения бактерий.

Еще одной причиной может быть множественный кариес, при котором в повреждённых зубах задерживаются остатки пищи. Также стоматолог указала на острые или нависающие края старых реставраций, которые могут травмировать слизистую и провоцировать воспаления. Старые или неправильно подобранные зубные протезы также требуют особого внимания, так как их деформация или загрязнение нередко становятся источником неприятного запаха.

Одним из факторов, способствующих развитию проблемы, является сухость во рту (ксеростомия). Она может возникать из-за приёма некоторых лекарственных препаратов, что снижает выделение слюны — естественного защитного механизма полости рта.

Стоматолог обратила внимание, что неприятный запах изо рта может быть связан не только с заболеваниями ротовой полости, но и с проблемами желудочно-кишечного тракта, например, гастритом или наличием бактерий Helicobacter pylori. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) желудочная кислота и ферменты могут попадать в пищевод, вызывая запах. В таких случаях необходимо лечить основное заболевание.

Интересно, что даже образ жизни может влиять на появление запаха. Люди, соблюдающие строгие низкоуглеводные диеты, могут столкнуться с выработкой кетонов, включая ацетон, который придаёт дыханию специфический сладковатый запах.

Для профилактики и лечения Книсс рекомендует соблюдать хорошую гигиену: чистить зубы не реже двух раз в день, использовать зубную нить, скребок для языка, ирригатор и ополаскиватели. Особое внимание стоит уделить ортодонтическим и ортопедическим конструкциям — они требуют регулярного очищения. Важно также посещать стоматолога не менее двух раз в год для профессиональной чистки и выявления возможных проблем.

Поддержание здоровья полости рта — это комплексная задача, требующая регулярной заботы. Хорошая гигиена, своевременная диагностика и лечение заболеваний помогут избавиться от неприятного запаха и сохранить здоровье на долгие годы.