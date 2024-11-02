Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала «Газете.Ru» о полезных свойствах киви и его влиянии на здоровье. Один средний киви содержит больше витамина C, чем апельсин, что делает его отличным помощником для укрепления иммунитета.

«Витамин C помогает организму защищаться от вирусов и бактерий, поддерживает здоровье сосудов и участвует в синтезе коллагена», — поясняет специалист.

Киви также полезен для кишечника, поскольку богат клетчаткой. Она поддерживает микрофлору, способствуя росту полезных бактерий. В составе этого фрукта содержится еще и фермент актинидин, улучшающий переваривание белков.

Киви лучше есть с кожурой, чтобы сохранить максимум полезных веществ. Его можно добавлять в салаты и смузи, сочетать с другими продуктами и использовать в качестве маринада для мяса. Но важно помнить, что дневная норма не должна превышать 2–3 плодов.

Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки киви способствует длительному чувству сытости, что делает его отличным продуктом для тех, кто следит за весом.