Сердечно-сосудистый хирург Джереми Лондон предупредил о признаках, которые могут указывать на серьёзные проблемы с сердцем и требуют незамедлительного обращения к врачу, сообщает медицинский портал Express.

Первый признак, на который стоит обратить внимание, — это одышка во время физической нагрузки. Если при обычной ходьбе или других привычных занятиях возникает затрудненное дыхание, это может быть тревожным сигналом о сердечно-сосудистых заболеваниях, таких как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность или мерцательная аритмия.

Ещё один настораживающий симптом — невозможность дышать лежа. Это состояние, известное в медицине как ортопноэ, часто облегчается только в положении сидя или стоя и может свидетельствовать о скоплении жидкости в лёгких, что также связано с нарушениями в работе сердца.

Отечность ног — третий индикатор, который нельзя игнорировать. Припухлости на нижних конечностях могут указывать на сердечную недостаточность, поскольку они возникают из-за задержки жидкости в организме.