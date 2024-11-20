Повышенная потливость, или гипергидроз, может указывать на различные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники №50 Уфы Айгуль Арсланова в интервью UfaTime.ru. Эксперт объяснила, что этот симптом не всегда связан с жарой или физической активностью и может сигнализировать о более серьёзных нарушениях в организме.

Одной из наиболее частых причин гипергидроза являются проблемы с щитовидной железой. Избыточная выработка гормонов при гипертиреозе стимулирует обменные процессы, что приводит к повышенному потоотделению. Этот симптом может сопровождаться другими признаками, такими как учащённое сердцебиение, нервозность или резкое похудение.

Ещё одной причиной может быть сахарный диабет. Колебания уровня глюкозы, особенно в ночное время, провоцируют обильное потоотделение. Такое состояние может быть сигналом для проверки уровня сахара в крови, особенно если оно сопровождается слабостью или головокружением.

Сердечно-сосудистые заболевания также могут вызывать гипергидроз. Например, при гипертонии или приступах паники потливость возникает из-за активизации симпатической нервной системы, которая регулирует реакции организма на стресс. В подобных случаях важно обратить внимание на сопутствующие симптомы, такие как учащённое сердцебиение или чувство сдавленности в груди.

Инфекционные заболевания, такие как туберкулёз или ВИЧ, также могут проявляться через ночную потливость. Это связано с тем, что организм активно борется с инфекцией, повышая температуру и усиливая потоотделение. Игнорировать такие проявления не стоит — лучше обратиться к врачу для точной диагностики.

Ещё одной причиной могут быть побочные эффекты некоторых лекарств. Антидепрессанты, обезболивающие средства и ряд других препаратов могут вызывать повышенную потливость как ответную реакцию организма. Если гипергидроз появился после начала приёма новых лекарств, стоит обсудить это с лечащим врачом.

Эксперты подчёркивают, что потливость сама по себе не является заболеванием, но может быть важным сигналом о проблемах в организме. Если этот симптом становится регулярным и вызывает дискомфорт, рекомендуется пройти обследование, чтобы исключить серьёзные патологии.