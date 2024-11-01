Магнитные бури могут вызывать ухудшение самочувствия у некоторых людей, особенно у тех, кто подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям и имеет хронические болезни. О том, кому особенно стоит обратить внимание на свое здоровье в дни повышенной солнечной активности, рассказала заведующая отделением медицинской профилактики уфимской поликлиники Айгуль Арсланова в беседе с UfaTime.ru.

По ее словам, магнитные колебания оказывают влияние на здоровье не всех, но могут серьезно затронуть определенные группы населения. Среди тех, кому следует быть особенно осторожными, – люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В дни магнитных бурь они могут испытывать боли в сердце, повышение давления и учащение пульса. Пациенты с гипертонией также подвержены риску — у них могут наблюдаться скачки артериального давления и общее ухудшение состояния.

К еще одной уязвимой категории относятся люди с хроническими заболеваниями нервной системы. Магнитные колебания у них могут усиливать головные боли, провоцировать бессонницу, раздражительность и головокружение. Для людей, страдающих астмой или другими заболеваниями дыхательной системы, бури могут быть связаны с риском обострений, приступами удушья и затруднением дыхания.

Особенно внимательно к своему здоровью в такие периоды должны относиться пожилые люди. У них магнитные колебания нередко вызывают бессонницу, снижение настроения, ощущение общей усталости и даже упадок сил.

Среди типичных симптомов, которые могут возникать во время магнитных бурь, Арсланова отметила головную боль, головокружение, слабость, ухудшение сна, тревожность, повышение давления и обострение хронических заболеваний.

Врач рекомендует людям из группы риска заранее следить за прогнозами активности на солнце и при необходимости проконсультироваться с лечащим врачом. Полезно соблюдать режим дня и питания, избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок.