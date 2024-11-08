Ильнур Аглиуллин обращает внимание на то, что выявление простатита на ранних стадиях значительно облегчает лечение и помогает избежать осложнений.

Одним из первых сигналов, указывающих на возможные проблемы с предстательной железой, может стать ослабление потенции. Нарушения в половой функции и снижение чувствительности при оргазме — это ещё несколько признаков, на которые стоит обратить внимание.

При воспалении предстательной железы могут появиться необычные симптомы. К ним относятся тянущие выделения, чувство жжения в области промежности и уретры, частые позывы к мочеиспусканию, а также наличие плавающих нитей в моче.

Кроме того, насторожить должна и повышенная утомляемость, сообщает UfacityNews.ru. Ранее уролог Аглиуллин рекомендовал женщинам и мучинам вернуть в свою жизнь регулярный секс, чтобы восстановить здоровье всего организма.