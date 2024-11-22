Нарколог Виталий Холдин напомнил о строгом запрете на употребление алкоголя во время курса антибиотиков. В беседе с «Радио 1» специалист объяснил, чем опасно сочетание этих медикаментов со спиртными напитками и как это может сказаться на здоровье пациентов.

По словам эксперта, главная угроза заключается в снижении эффективности лечения. Алкоголь способен ослабить воздействие антибиотиков на бактерии, с которыми призваны бороться препараты. В результате человек, пройдя полный курс лечения, может не добиться нужного терапевтического эффекта. Это, в свою очередь, увеличивает риск осложнений и затягивает процесс выздоровления.

Виталий Холдин также отметил, что спиртные напитки могут значительно усилить побочные эффекты антибиотиков. Среди возможных реакций — тошнота, головокружение, расстройства пищеварения и даже аллергические проявления. В некоторых случаях подобные осложнения вынуждают врача менять назначенный препарат, что только усложняет лечение.

Особое внимание специалист уделил необходимости строгого соблюдения рекомендаций врача при приеме антибиотиков.

«Дозировка, время приема и другие аспекты терапии должны выполняться точно, чтобы обеспечить максимальный эффект лечения и минимизировать риски осложнений», — подчеркнул Холдин.

Кроме того, неправильный прием антибиотиков, по данным медицинских исследований, может серьезно нарушить баланс кишечного микробиома. Это не только ослабляет иммунитет, но и создает благоприятные условия для развития различных заболеваний.

Эксперты подчеркивают: дисциплинированный подход к приему антибиотиков и полный отказ от алкоголя в этот период — залог успешного лечения и сохранения здоровья.