Врач компании «СберЗдоровье» Сергей Хрипков перечислил основные поводы для незамедлительного обращения к хирургу. Он подчеркнул, что своевременная консультация и диагностика помогут избежать серьезных осложнений и сохранить здоровье.

Одной из причин обратиться к хирургу является наличие грыжи. По словам врача, хотя сама по себе грыжа не представляет прямой угрозы для жизни, ее ущемление может привести к нарушению кровоснабжения и отмиранию тканей. Единственным методом лечения в таком случае остается хирургическое вмешательство. Хрипков подчеркнул, что игнорирование этого состояния может привести к опасным последствиям.

Еще одним тревожным симптомом являются внезапные боли в животе, сопровождающиеся тошнотой и рвотой. Эти проявления могут указывать на аппендицит, который при отсутствии лечения способен вызвать такие серьезные осложнения, как абсцесс брюшной полости, перитонит или даже сепсис. При первых признаках такого состояния важно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Хрипков отметил, что варикозное расширение вен также требует внимания хирурга. Если пациенты сталкиваются с отеками, тяжестью в ногах, особенно усиливающимися к вечеру или после долгого стояния, это может свидетельствовать о прогрессирующей варикозной болезни. В запущенных случаях заболевание может привести к нарушению питания тканей и образованию длительно не заживающих язв. Доктор подчеркнул, что в некоторых случаях хирургическое лечение, включающее удаление расширенных вен, может быть более эффективным, чем консервативные методы.

Особое внимание Хрипков уделил новообразованиям мягких тканей, таким как липомы. Эти доброкачественные образования часто не вызывают боли, но могут начать расти или мешать движению. Также важно исключить вероятность злокачественного характера новообразований, что невозможно без профессиональной диагностики. Врач рекомендует обращаться к хирургу, если образование вызывает дискомфорт или заметно увеличивается в размерах.

Особо опасной ситуацией он назвал синдром диабетической стопы, который развивается у значительного числа пациентов с сахарным диабетом. Даже незначительное повреждение кожи на стопах в таких случаях может привести к серьезным осложнениям, включая гнойные воспаления, сепсис или гангрену. Хрипков настоятельно советует при любых повреждениях кожи немедленно обращаться к специалисту, чтобы избежать необратимых последствий.

Доктор подчеркнул, что игнорирование первых симптомов различных заболеваний может привести к тяжелым осложнениям. Он напомнил, что регулярные осмотры и раннее обращение к хирургу позволяют вовремя диагностировать проблему и минимизировать риски.