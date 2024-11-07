Первоначальные признаки сахарного диабета второго типа включают сухость кожи, частые позывы к мочеиспусканию, постоянное чувство жажды, появление гнойничков и слабость. Об этом в интервью Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она пояснила, что диабет первого типа чаще развивается в детстве или молодости, а второй тип, как правило, возникает в зрелом и пожилом возрасте. При этом, несмотря на выработку инсулина, организм не может его эффективно усваивать, что вызывает серьёзные проблемы со здоровьем.

По словам Чернышовой, диабет второго типа может сопровождаться ощущением сухости во рту, из-за чего больные начинают пить больше жидкости, порой до трёх литров в сутки. Это ведет к увеличению объёма выделяемой мочи и сухости кожных покровов. Также среди типичных симптомов — постоянная усталость, нехватка энергии и общее ухудшение самочувствия.

Заболевание может проявляться и кожными инфекциями: часто наблюдаются панариции, фурункулы и другие гнойничковые воспаления. Даже небольшие травмы, такие как царапины или мозоли, могут вызывать воспаление и нагноение. У пациентов с диабетом также повышен риск ушных инфекций, таких как наружный и средний отит, вызванных скоплением сахара в тканях, что создает благоприятную среду для бактерий.

В некоторых случаях диабет может протекать бессимптомно, поэтому Чернышова рекомендует ежегодно проверять уровень глюкозы в крови. Если самочувствие ухудшается, стоит провести анализ внепланово, чтобы своевременно выявить заболевание.

Врач также обратила внимание на наследственность как фактор риска: если у одного из родителей диагностирован диабет, вероятность заболеть увеличивается примерно на 40%. Если диабет есть у обоих родителей, риск возрастает до 90%.