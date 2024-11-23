Почки играют ключевую роль в поддержании здоровья организма, выводя из него лишнюю жидкость и токсины, регулируя артериальное давление и уровень важных компонентов в крови. Однако неправильное питание может негативно сказаться на их работе. Уролог-андролог Артур Богатырев в беседе с корреспондентами «МК» рассказал, какие продукты стоит ограничить, чтобы избежать проблем с этим важным органом.

В первую очередь эксперт советует избегать продуктов с высоким содержанием оксалатов. Эти вещества способствуют образованию камней в почках. К продуктам риска относятся шпинат, свекла, щавель, орехи, картофель фри, чипсы, шоколад и отруби. Увлечение такими продуктами может перегрузить почки, затрудняя их работу.

Также стоит внимательно отнестись к употреблению продуктов, богатых калием. Например, авокадо, несмотря на его полезные свойства, в большом количестве может оказывать дополнительную нагрузку на почки, особенно если их функции уже нарушены.

Особое внимание следует уделить соли. Чрезмерное потребление соли задерживает воду в организме, что создает перегрузку для почек и повышает артериальное давление. Чтобы избежать подобных последствий, врачи рекомендуют минимизировать употребление соленых продуктов, таких как чипсы, консервы и полуфабрикаты.

Еще одной группой продуктов, которую нужно употреблять с осторожностью, является жирное мясо и субпродукты, включая печень. Они богаты пуринами, которые могут способствовать выработке мочевой кислоты. Это вещество при избытке становится причиной образования уратных камней.

Кроме того, напитки с высоким содержанием алкалоидов, такие как крепкий чай, кофе и сладкие газированные напитки вроде колы, также оказывают негативное влияние. Они способны ускорить образование камней и нарушить водный баланс в организме.

Особенно важно следить за рационом людям с предрасположенностью к заболеваниям почек. Правильный выбор продуктов поможет снизить риск появления таких заболеваний, как мочекаменная болезнь или хроническая почечная недостаточность. Уролог напоминает: в основе здоровья почек лежит умеренность в питании и сбалансированный рацион, богатый свежими овощами, фруктами и достаточным количеством воды.